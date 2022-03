Barclays senkt Ziel für Flutter auf 13800 Pence - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flutter von 14000 auf 13800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Rowland Clark überarbeitete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnprognosen für den Glücksspielanbieter. Maßgeblich senkte er seine Schätzungen für 2022 wegen neuer Regularien in Großbritannien, aber auch wegen des Ukraine-Kriegs./tav/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 22:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.