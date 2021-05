Barclays senkt Ziel für Henkel auf 101 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 106 auf 101 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern müsse derzeit in der Produktion mit Kostendruck umgehen, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie kürzte der Experte vor allem wegen eines langsameren Wachstums mit Klebstoffen und Währungseffekten. Außerdem erhöhte er den in seinem Modell berücksichtigten Abschlag zu anderen Branchenwerten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2021 / 18:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2021 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.