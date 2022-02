Barclays senkt Ziel für IAG auf 210 Pence - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) nach Quartalszahlen von 220 auf 210 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz steigender Investitionen und Schulden plane die Airline-Holding keine Kapitalerhöhung, was bereits zu einigen Diskussionen geführt habe, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Derweil habe Konkurrent Air-France-KLM ungeachtet der starken Zahlen die Notwendigkeit eines solchen Schritts schon angekündigt. Die höheren Kapazitäten und Auslastungen bei IAG würden durch die steigenden Treibstoffkosten zunichte gemacht, weshalb sie ihre operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) senke./gl/mis

