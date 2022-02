Barclays senkt Ziel für Kone auf 57 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kone nach Zahlen von 58 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Gewinnerwartungen an den Aufzughersteller seien durch dessen eigene Prognosen für 2022 inzwischen hinreichend entschärft worden, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Dividendenrendite erscheine inzwischen attraktiv. Doch nach wie vor drehe sich der Investment Case um China, das 35 Prozent des Konzernumsatzes ausmache. Ob dieses Geschäfts schon das Tief erreicht habe, lasse sich noch nicht sagen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 18:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 05:00 / GMT

