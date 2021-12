Barclays senkt Ziel für Metro AG auf 10 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Metro nach Geschäftszahlen von 10,50 auf 10,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Handelskonzern habe ein starkes Jahresende hingelegt, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2021/22 seien allerdings zurückhaltend. Das Unternehmen dürfte sich in den kommenden Monaten in einem volatilen Umfeld bewegen, nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / 11:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2021 / 11:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.