Barclays senkt Ziel für Novo Nordisk - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk von 790 auf 750 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Emily Field aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie ihre Schätzungen für viele Unternehmen. Beim Insulinhersteller Novo Nordisk rechnet sie mit einem starken Fokus auf die Frage, wie groß der Einfluss derzeitiger Engpässe in der Lieferkette sein wird. Sie kürzte ihre Gewinnschätzung je Aktie für das Jahr 2022 um 7 Prozent./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2022 / 09:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 05:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.