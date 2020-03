Barclays senkt Ziel für Philips auf 49 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips angesichts der Corona-Krise von 52 auf 49 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartungen an das erste Quartal des Herstellers von Gesundheitstechnik. In einigen Bereichen sieht er die Auswirkungen der Viruskrise eher neutral, bedeutende Einschnitte seien aber mit Produkten für Endverbraucher zu erwarten./tih/ag

