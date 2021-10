Barclays senkt Ziel für Philips auf 52 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips anlässlich der jüngst erfolgten Prognosesenkung von 53 auf 52 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die neuen Ziele des Medizintechnikkonzerns seien nun erreichbar, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) bis 2023 und berücksichtigte dabei auch den stärkeren Gegenwind durch die aktuellen Lieferengpässe in der Branche./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 16:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2021 / 18:00 / GMT

