Barclays senkt Ziel für Reckitt Benckiser - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 6700 auf 6400 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman beleuchtete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie den chinesischen Markt für Säuglingsnahrung, der einmal ein starker Wachstumsmotor gewesen sei und nun angesichts einer niedrigeren Geburtenrate, eines sich verschärfenden lokalen Wettbewerbs und einer sich verändernden Regulierung vor Herausforderungen stehe. Innovative Unternehmen mit erstklassigen Premium-Marken in den richtigen Vertriebskanälen und Regionen jedoch könnten diesen Trend brechen. Nestle und Danone hält er für am besten positioniert. Reckitt habe starke Marken, verliere aber Marktanteile. Seine reduzierten Kursziele für diese drei Werte reflektierten die gesunkenen Gewinnschätzungen und die niedrigere Sektorbewertung im Zuge der Coronavirus-Krise./ajx/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 17:07 / GMT

