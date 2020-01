Barclays senkt Ziel für Saint-Gobain auf 44 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain vor Jahreszahlen von 45 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Gegenwind in der Industrie und in der britischen Baubranche führe zu einer kleineren Kürzung an seinen Gewinnschätzungen, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit steige auch die Bedeutung von Maßnahmen zur Selbstoptimierung, für die der Experte ein umfassendes Update erwartet./ssc/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 15:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.