Barclays senkt Ziel für Societe Generale auf 23 Euro - 'EW'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Societe Generale nach Zahlen für das erste Quartal von 25 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zwar habe er eine schwache Entwicklung erwartet, das Aktiengeschäft habe aber noch schlechter abgeschnitten als gedacht, schrieb Analyst Omar Fall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die vom Management für die Zeit nach der Corona-Krise in Aussicht gestellte Restrukturierung dieses Geschäfts findet bei dem Analysten keinen Anklang./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / 00:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.