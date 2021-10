Barclays senkt Ziel für Valeo auf 25 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Valeo von 28 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Bei der Vorlage der Umsatzzahlen für das dritte Quartal dürften sich alle Blicke auf den Ausblick des Autozulieferers auf das laufende Jahr richten, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibe vorsichtig und gehe davon aus, dass Valeo einen Umsatz und ein operatives Ergebnis (Ebitda) am unteren Ende der Unternehmenszielspannen in Aussicht stellen werde./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 13:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2021 / 13:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.