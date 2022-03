Barclays senkt Ziel für Zalando auf 85 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 104 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Grunde sei der Ausblick des Online-Modehändlers für 2022 gar nicht so schlecht, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings könnten die Markterwartungen vorerst weiter sinken, denn es zeichne sich ab, dass das Wachstum von Zalando 2022 wohl eher zum Jahresende hin generiert werde. Zudem könnte die Ukraine-Krise belasten./mis/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2022 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.