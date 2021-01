Barclays senkt Ziel für Zurich auf 400 Franken - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich vor Jahreszahlen von 405 auf 400 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari passte ihre Prognosen für den Versicherer an die jüngsten Marktentwicklung und unternehmensspezifische Ereignisse an. Das neue Kursziel reflektiere vor allem die zuletzt negativen Währungseffekte, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 15:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2021 / 17:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.