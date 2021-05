Barclays verspricht Aktionären Mitsprache bei Nachhaltigkeitspolitik

London (Reuters) - Die britische Bank Barclays hat ihren Investoren Mitspracherecht bei der Nachhaltigkeits-Strategie versprochen.

Bei der Hauptversammlung im kommenden Jahr dürften Aktionäre über die Klimapolitik des Konzerns und das Erreichen bestimmter Klimaziele abstimmen, sagte der Chef des Verwaltungsrats, Nigel Higgins, am Mittwoch bei der diesjährigen Hauptversammlung. "Es wäre außerordentlich dumm, wenn wir Worten keine Taten folgen lassen würden, weil nur daran können wir gemessen werden."

Klimaaktivisten werfen Barclays vor, nicht genug zu tun im Kampf gegen Umweltverschmutzung. Barclays ist in Europa der größte Kreditgeber für fossile Brennstoffe und der siebtgrößte weltweit. Dies geht aus einem Bericht hervor, der von den US-Aktivisten Rainforest Action Network veröffentlicht wurde.

In den vergangenen Wochen hatte es in London mehrfach Aktionen von Klimaaktivisten gegen Banken gegeben. So hatten sie eine Fensterfront der Zentrale der Bank HSBC mit Hammer und Meißel attackiert und auch bei Barclays wurden Fenster demoliert. Immer mehr Banken verpflichten sich, bestimmte Ziele mit Blick auf die sogenannten ESG-Kriterien einzuhalten. Diese Kürzel stehen für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (gute Unternehmensführung).