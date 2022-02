Barclays will die Dividende erhöhen

Die britische Großbank Barclays plc (ISIN: GB0031348658) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von insgesamt 6 Pence ausschütten, nachdem im letzten Jahr eine Dividende in Höhe von 1 Pence ausgeschüttet wurde. Eine Zwischendividende von 2 Pence hatte Barclays bereits am 17. September 2021 ausgeschüttet. Die Schlussdividende in Höhe von 4 Pence (ca. 4,8 Eurocent) wird am 5. April 2022 ausbezahlt (Record day 4. März 2022).

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 2,38 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,03 Prozent. Barclays gab auch die Absicht bekannt, eigene Aktien im Volumen von 1 Mrd. Pfund zurückzukaufen. Der Rückkauf soll im ersten Quartal 2022 starten.

Wie Barclays am Mittwoch weiter berichtete, stieg der Vorsteuergewinn im Geschäftsjahr 2021 auf 8,4 Mrd. Pfund (Vorjahr: 3,1 Mrd. Pfund). Der Umsatz legte um ein Prozent auf 21,9 Mrd. Pfund zu.

Redaktion MyDividends.de