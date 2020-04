Barclays will keine Dividende ausschütten

Die britische Großbank Barclays plc (ISIN: GB0031348658) wird auf die Auszahlung einer Dividende für das Jahr 2020 verzichten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Dies gilt auch für die Zahlung der finalen Dividende für das Jahr 2020 in Höhe von 6 Pence, die am 3. April 2020 ausgeschüttet werden sollte.

Barclays schüttet seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus. Eine Zwischendividende (3 Pence) wurde bereits ausgeschüttet. Insgesamt waren 9 Pence als Dividende für das Jahr 2020 geplant. Am Jahresende 2020 soll neu über die Dividende entschieden werden.

Damit folgt Barclays, wie auch die Royal Bank of Scotland, Standard Chartered, HSBC oder Lloyds, anderen europäischen Bankinstituten. Die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) hatten am Freitagabend mitgeteilt, dass die Bankinstitute aufgrund der Coronavirus-Krise bis Oktober auf eine Ausschüttung ihrer Gewinne sowie auf den Rückkauf eigener Aktien verzichten sollen. Die Bank of England übermittelte den britischen Bankinstituten ebenfalls die formale Bitte vorerst auf Dividendenauszahlungen zu verzichten.

Redaktion MyDividends.de