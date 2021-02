Barclays zahlt trotz Gewinneinbruch Dividende

London (Reuters) - Die britische Bank Barclays will ihren Anlegern trotz eines Gewinneinbruchs im vergangenen Jahr wieder eine Dividende bezahlen.

Die Investoren sollen je Aktie einen Pence erhalten, teilte Barclays am Donnerstag mit. Zudem strebt das Institut den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von 700 Millionen Pfund an. Die Aufsichtsbehörden in Großbritannien gaben im Dezember grünes Licht für Gewinnausschüttungen, nachdem sie es ihren Banken wie die Behörden in der Euro-Zone wegen der Corona-Krise untersagt hatten. Bei Investoren stieg die Hoffnung auf Dividenden von anderen britischen Geldhäusern. HSBC, Lloyds und Standard Chartered legen kommende Woche ihre Bilanz vor.

Der Gewinn von Barclays brach 2020 um die Hälfte auf 3,1 Milliarden Pfund ein. Analysten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Wie andere Banken profitierte Barclays von einem starken Kapitalmarktgeschäft. Die Erträge im Aktienhandel legten um knapp ein Drittel zu, im Anleihe- und Währungshandel stiegen sie sogar um mehr als die Hälfte.

Im Geschäft mit Kreditkarten und Konsumentenkrediten machte Barclays einen Verlust von 1,1 Milliarden Pfund. Die Sparte litt vor allem unter einer hohen Risikovorsorge für faule Kredite. Die Risikovorsorge stieg 2020 konzernweit auf 4,8 Milliarden Pfund. Damit legte Barclays deutlich mehr zur Seite als die Deutsche Bank, aber weniger als etwa das spanische Institut Santander.

Trotz der Aussicht auf eine Gewinnausschüttung hielten sich Investoren zurück. Die Aktien notierten kaum verändert bei 152 Pence. Analysten bemängelten den vergleichsweise vagen Ausblick des Vorstands. "Alles in allem sind die Zahlen gut, aber der Fokus liegt auf 2021 und dazu gab es bislang wenig Details", schrieben die Analysten der Citigroup in einem Kurzkommentar. Barclays-Chef Jes Staley sagte, die Rendite des Konzerns werde sich "bedeutend" verbessern. Die Aussichten der Verluste schreibenden Konsumkreditsparte blieben aber unsicher.