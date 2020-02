Barnier - EU-Gespräche mit Großbritannien starten am Montag

Brüssel (Reuters) - Die Verhandlungen der Europäischen Union (EU) über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien beginnen laut EU-Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier am Montag in Brüssel.

Diese erste Gesprächsrunde werde bis Donnerstag dauern, sagte Barnier am Dienstag vor Journalisten. Eine zweite Runde werde sich noch im März in London anschließen. Die EU wolle in insgesamt zehn Verhandlungsgruppen parallel über Themen wie Handel, Sicherheit und Außenpolitik sprechen. "Die Verhandlungen werden komplex, herausfordernd und sehr schwierig werden." Ergebnisse werde es nicht um jeden Preis geben, betonte Barnier. "In einer sehr kurzen Zeit kann man nicht alles machen. Wir machen so viel, wie wir können." Die Verhandlungsfrist läuft bis Ende des Jahres.

Das Vereinigte Königreich hatte die EU Ende Januar verlassen. Vor allem Verhandlungen über die Handelsbeziehungen der Staatengemeinschaft zu ihrem früheren Mitglied dürften hart werden. Die EU verlangt weitreichende Garantien für gleiche Wettbewerbsbedingungen. An entsprechende Vorgaben aus Brüssel sieht sich die Regierung in London aber nicht gebunden.