Barrick Gold Long: 67 Prozent-Chance!

Gold ist unproduktiv und wirft bekanntlich keine Zinsen ab. Das gilt jedoch nicht für Goldproduzenten. Zahlreiche Minenkonzerne, etwa die Branchenriesen Barrick Gold (Kanada) und Newmont Goldcorp (USA), haben in der Vergangenheit ihre Dividende angehoben und profitieren derzeit vom Krieg in der Ukraine mit den steigenden Preisen bei Metallen wie beispielsweise Gold und Kupfer. Daher sind Goldminenaktien für solche Anleger attraktiv, die überproportional von einem Anstieg des Goldpreises profitieren oder Edelmetallinvestments mit einer regelmäßigen Ausschüttung verbinden wollen. Der Vorstand von Barrick hat für das vierte Quartal 2021 eine Dividende von 0,10 USD je Aktie angekündigt, die am 15. März 2022 an die eingetragenen Aktionäre bei Geschäftsschluss am 28. Februar 2022 ausgezahlt wird. Darüber hinaus produziert Barrick Gold auch nennenswerte Mengen an Kupfer, welches in Zukunft vermehrt Eingang in die wachsende Zahl an Elektromotoren der Autoindustrie finden wird.

.

Zum Chart

.

Im übergeordneten Bild ist der Kurs von Barrick Gold nach dem coronabedingten Sell Off von März 2020 in der Spitze bis zum 18. August 2020 um 147 Prozent gestiegen. Danach hat sich eine Seitwärtskonsolidierung ausgebildet, die eine Kernunterstützung im Bereich vom 17,37 US-Dollar etabliert hat. Die Kernunterstützung wurde mehrmals getestet, bevor der Kurs am 16. Februar 2022 die Seitwärtsrange nach oben in Richtung des partiellen Hochs bei 26,77 US-Dollar verlassen hat. Haupttreiber war die Ankündigung einer Leistungsdividende in Abhängigkeit von der Nettoliquidität des Konzerns. Der explosionsartige Anstieg des Goldpreises sollte in naher Zukunft auch für einen Anstieg der Dividende sorgen. Nachdem die Inflationsentwicklung mittelfristig von den Notenbanken in den USA und der Eurozone eher lockerer genommen wird, sind Anleger aktuell mit einer negativen Realverzinsung zwischen 5 bis 8 Prozent konfrontiert. Diese Gemengelage sollte dafür sorgen, dass sich der Barrick-Kurs in den kommenden Monaten bis zum Widerstand bei 26,77 US-Dollar weiterentwickelt.

Barrick Gold Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 26,77 // 28,21 US-Dollar Unterstützungen: 24,29 // 23,35 US-Dollar

Fazit

Barrick Gold gilt als einer der Profiteure der Ukrainekrise und den davon abgeleiteten Turbulenzen an den Metallmärkten. Zusätzlich wurde am 16. Februar 2022 kommuniziert, dass eine dynamische, von der Nettoliquidität abhängige Dividende ausbezahlt wird. Diese Lage sorgt für einen Kursturbo bis zum gestrigen Schlusskurs von in Höhe von gut 23 Prozent.

.

Mit einem Open End Turbo Long auf Barrick Gold (WKN VX68AU) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs des Papiers erwarten, überproportional durch einen Hebel von 4,82 profitieren. Das Ziel sei bei 28,21 US-Dollar angenommen (7,39 Euro beim Turbo Long). Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt 20,17 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 23,12 US-Dollar platziert werden. Im Derivat ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,72 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,73 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: VX68AU Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,89 - 4,90 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 20,16 US-Dollar Basiswert: Barrick Gold Corp. KO-Schwelle: 20,16 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 25,36 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 7,39 Euro Hebel: 4,82 Kurschance: + 67 Prozent Quelle: Vontobel

Spotlight Update: Zalando

Die am 26. Januar 2022 vorgestellte Short-Idee, mit der WKN VX1AKH auf eine fallende Aktie von Zalando zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Short schloss am 8. März 2022 zum Geldkurs von 5,07 Euro und lag mit 58 Prozent über dem Einstiegskurs. Nachdem sich das Papier im Abwärtstrend befindet, empfiehlt sich, die Gewinne laufen zu lassen und den Stoppkurs über break even auf 4,95 Euro nachzuziehen.

Zalando SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UBS Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.