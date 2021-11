Barry Callebaut steigert die Dividende

Der Schweizer Schokoladehersteller Barry Callebaut AG (ISIN: CH0009002962) wird eine Dividende von 28 Franken (ca. 26,5 Euro) ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Gegenüber dem Vorjahr (22 Franken) ist dies eine Anhebung um 27,3 Prozent. Beim derzeitigen Kursniveau von 2.218 Franken (ca. 2.100 Euro) liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 1,26 Prozent.

Die Ausschüttungsquote beträgt 40 Prozent. Die Generalversammlung findet am 8. Dezember 2021 statt. Als Ausschüttungstag für die Dividende ist der 6. Januar 2022 geplant.

Der Umsatz des weltweit größten Schokoladeproduzenten stieg in den letzten 12 Monaten (per 31. August 2021) in Lokalwährungen gerechnet um 8,7 Prozent auf 7,2 Milliarden Franken (ca. 6,8 Milliarden Euro). Unter dem Strich stieg der Reingewinn in Lokalwährungen gerechnet um 27,3 Prozent auf 384,5 Millionen Franken (ca. 363,5 Millionen Euro). Die Verkaufsmenge kletterte im Geschäftsjahr 2020/21 um 4,6 Prozent auf 2,2 Mio. Tonnen. Das Schokoladengeschäft übertraf das Niveau von 2018/19 vor der COVID-19-Pandemie.

Barry Callebaut ist auf die Schokoladen-Auftragsfertigung für Marken wie Hershey, Nestlé oder Mondelez konzentriert. Die Gruppe unterhält weltweit mehr als 60 Produktionsstandorte und beschäftigt mehr als 12.500 Menschen.

Redaktion MyDividends.de