Bartsch: Wenn wir so weitermachen, gehen wir Richtung Katastrophe

BERLIN (dpa-AFX) - Der Spitzenkandidat der Linken, Dietmar Bartsch, hat nach der Vorstellung des neuen Berichts des Weltklimarates der Bundesregierung vorgeworfen, für den Klimaschutz nicht genug getan zu haben. Der Bericht zeige, dass in den letzten vier Jahren auch seitens der deutschen Regierung zu wenig passiert sei und dass man zulegen müsse. "Wenn wir so weitermachen, dann gehen wir in Richtung Katastrophe. Das ist die Wahrheit. Nichts anderes sagt der Klimabericht", sagte Bartsch am Montag in Berlin.

Er nannte es falsch, in der Klimapolitik vor allem auf marktwirtschaftliche Instrumente wie den CO2-Preis zu setzen. "Wir brauchen ordnungspolitische Maßnahmen." Bartsch nannte den Güterverkehr. Sein Umfang sei auf der Schiene und dem Wasser gesunken und auf der Straße deutlich gestiegen. Zudem müsse die Bundesregierung international beim Klimaschutz deutlich mehr Engagement zeigen./jr/DP/jha