BASF-Aktie immer noch unter 70 Euro: Doch ein Ausbruch nach oben könnte nur eine Frage der Zeit sein!

Man kann es nicht anders sagen, aber die BASF-Aktie ist überraschend stark ins neue Jahr gestartet. Und viele Investoren haben sich wohl erstaunt die Augen gerieben, als ihr Kurs allein in der ersten Handelswoche um fast 7 % angestiegen ist. Doch trotz aller Anstrengungen konnte sie die 70-Euro-Marke in diesem Jahr noch nicht wieder überspringen.

Denn der Kursaufschwung der Papiere kam zuletzt nämlich etwas ins Stocken. Dabei ist insgesamt gesehen die Nachrichtenlage rund um den Ludwigshafener Chemiekonzern eigentlich positiv zu bewerten. Aber kommen wir als Erstes kurz zur aktuellen Situation.

Das bremst den Kurs gerade etwas aus

Im Grunde ist es folgende Meldung, die für nicht ganz so gute Stimmung bei den Investoren von BASF sorgt. Der Chemieriese hatte eigentlich vor, seinen Mehrheitsanteil am deutschen Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea zu veräußern. Und hält einen Börsengang weiterhin für den besten Weg, dieses Ziel so erfolgreich wie möglich umzusetzen.

Doch aktuell gibt es Gegenwind vom Minderheitseigentümer LetterOne. Denn die Beteiligungsgesellschaft des russischen Milliardärs Michail Fridman will den Börsengang einem Pressebericht zufolge blockieren.

Als Grund gibt man unter anderem die Marktstimmung gegenüber Vermögenswerten in Russland an. Man fürchte, dass diese zu einer Bewertung von Wintershall Dea führen könnte, die wahrscheinlich das Potenzial des Unternehmens nicht widerspiegelt.

Könnte das Jahresergebnis helfen?

Ein starkes drittes Quartal hat uns gezeigt, dass BASF auch operativ wieder auf Kurs zu sein scheint. Auch hat der Chemiekonzern im Verlauf des vergangenen Jahres die eigene Prognose drei Mal angehoben. Mit Spannung wird nun also auf die Gesamtjahreszahlen gewartet, die am 25.02.2022 präsentiert werden.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Umsatzanstieg von 59,2 auf 77 Mrd. Euro. Und das Nettoergebnis soll sich nach ihren Schätzungen von 2,9 auf 5,9 Mrd. Euro erhöhen. Man kann also auf die Bekanntgabe des Jahresergebnisses absolut gespannt sein.

Auch bei ihren Kursschätzungen sind die Experten relativ optimistisch. Von Chris Counihan beispielsweise, einem Analysten von Jefferies & Company Inc., wurde die BASF-Aktie am 31.01.2021 abermals mit „Buy“ und einem Kursziel von 85,00 Euro eingestuft.

Blicken wir noch kurz auf die Aktie

Schon knapp über vier Jahre machen die Papiere von BASF den Investoren nun schon keine rechte Freude mehr. Und trotz ihres guten Jahresstarts notieren sie aktuell mit 67,96 Euro (01.02.2022) nur 4,9 % höher als vor zwölf Monaten.

Doch die BASF-Aktie weißt aktuell mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,5 eine günstige Bewertung auf. Und sie bietet derzeit bezogen auf die letzte Ausschüttung mit einem Wert von 4,86 % sicherlich eine recht ansprechende Dividendenrendite.

Vielleicht könnte es eine gute Idee darstellen, schon vor Bekanntgabe der Zahlen mit der BASF-Aktie zu liebäugeln. Denn es ist eventuell im Bereich des Möglichen, dass sie aufgrund der hervorragenden Geschäftsergebnisse und der guten Aussichten die Marke von 70 Euro nicht nur bald wieder zurückgewinnen, sondern auch nachhaltig überwinden könnte.

