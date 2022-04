BASF-Aktie: Mit KGV 10 und 6,6 % Dividende die beste Wahl im DAX?

BASF konnte im letzten Geschäftsjahr mit hervorragenden Zahlen glänzen. Umsatz und Gewinn sind kräftig gestiegen und auch für die Aktionäre hat BASF deshalb in diesem Jahr die eine oder andere Überraschung parat.

Denn die Dividende wurde auf einen neuen Rekordwert angehoben und auch obendrauf werden eigene Aktien im Wert von bis zu 1,5 Mrd. Euro zurückgekauft. Legt man sich die Aktie jetzt ins Depot, kann man sich über eine Rendite von 6,6 % freuen (Stand: 08.04.2022). Macht das die Aktie zur besten Wahl unter den 40 Mitgliedern des deutschen Leitindex?

Schauen wir uns dazu ein paar Zahlen der letzten Geschäftsjahre an.

30 % Umsatzplus und 6 Mrd. Euro Gewinn

Das letzte Geschäftsjahr hätte für BASF tatsächlich kaum besser laufen können. Der Umsatz ist immerhin um ein gutes Drittel auf 78,5 Mrd. Euro in die Höhe geschossen. Davon sind nach Steuern knapp 6 Mrd. Euro oder exakt 6 Euro je Aktie an Gewinn übrig geblieben. Im Vorjahr hat BASF noch einen Verlust verbucht.

Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Nur leider ist damit wohl auch fürs Erste das Ende der Fahnenstange erreicht. Nach aktueller Prognose soll der Umsatz im laufenden Jahr auf 74 bis 77 Mrd. Euro fallen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern soll auf 6,6 bis 7,2 Mrd. Euro fallen. Im letzten Jahr lag der Gewinn auf dieser Basis bei 7,8 Mrd. Euro. BASF geht also in jedem Fall von einem kräftigen Rücksetzer aus.

Damit setzt sich tatsächlich die Entwicklung der letzten Jahre fort. Denn bevor das Geschäft im letzten Jahr diesen riesigen Sprung nach oben gemacht hat, drifteten Umsatz und Gewinn seit Jahren langsam abwärts.

Kann BASF das Tempo halten?

Aus diesem Blickwinkel heraus betrachtet wirkt die Aktie gar nicht mehr so supergünstig. Zwar zahlt man beim aktuellen Aktienkurs von 51,36 Euro nur das 8,5-Fache des letzten Jahresgewinns. Aber in einem Jahr wird das Verhältnis zwischen Aktienkurs und Gewinn je Aktie wohl schon ganz anders aussehen.

Was bleibt, ist aber dennoch eine extrem hohe Dividende von 3,40 Euro je Aktie. Dank der hervorragenden Ergebnisse hat BASF die Dividende in diesem Jahr ein weiteres Mal erhöht. Auch in Zukunft soll die Ausschüttung weiter steigen. Wenn man jetzt BASF-Aktien kauft, kann man sich also in den nächsten Jahren auf ein kontinuierlich weitersteigendes Nebeneinkommen freuen. Zumindest, wenn der Plan des Managements aufgeht.

Denn die Dividende kann langfristig natürlich nur weiter angehoben werden, wenn sich auch die Gewinne wieder in die richtige Richtung bewegen. Der große Sprung des letzten Jahres macht allerdings Hoffnung, dass die Trendwende geschafft ist und sich der Rückgang in diesem Jahr nur als temporärer Rücksetzer erweist.

Zusammengefasst ist die BASF-Aktie vielleicht nicht die beste Wahl unter den 40 DAX-Mitgliedern, aber dennoch eine solide Investition, mit dem Bonus einer hohen Dividende.

