BASF-Aktie: Nach der Dividende noch ein Kauf?

Die BASF-Aktie hat in diesen Tagen ihre Dividende ausgeschüttet. Für Einkommensinvestoren hat es auch in diesem Jahr erneut eine Jahresdividende in Höhe von 3,30 Euro gegeben. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 67,90 Euro (30.04.2021, maßgeblich für alle Kurse, zugegebenermaßen nach dem Ex-Dividenden-Datum) läge der Wert bei 4,86 %.

Trotz eines schwächeren Geschäftsjahres 2020 hält das Management hinter der BASF-Aktie damit an der stets konstanten Dividende für Einkommensinvestoren fest. Damit zeigen die Verantwortlichen, dass Konstanz bei den Ausschüttungen weiterhin ein wichtiges Merkmal der Aktie sein soll, auch in schwierigen Jahren.

Nach der Dividende könnte sich für Foolishe Investoren jedoch eine Frage aufdrängen: Sollten Foolishe unternehmensorientierte Investoren trotzdem noch auf die BASF-Aktie setzen? Es könnte jedenfalls eine Turnaround-Fantasie geben, die weiterhin interessant ist. Zumindest für Investoren, die auf solche Chancen setzen wollen.

BASF-Aktie: Turnaround im Gange …?

Wie wir jetzt jedenfalls mit Blick auf das erste Quartal erkennen können, gibt es operative Besserung bei der BASF-Aktie. So kletterten die Umsätze im Jahresvergleich um 16 % auf 19,4 Mrd. Euro. Auch ergebnisseitig hat es eine Menge Fortschritte gegeben.

Das Nettoergebnis besserte sich auf einen Wert von 1,72 Mrd. Euro, was einem Plus von 93 % im Jahresvergleich entsprochen hat. Das Ergebnis je Aktie der BASF-Aktie lag außerdem bei 2,00 Euro auf bereinigter Basis. Das entsprach einem Wachstum von 59 % im Jahresvergleich.

Der Turnaround könnte im laufenden Geschäftsjahr 2021 und vor allem mit Blick auf die zu Ende gehende COVID-19-Pandemie weitergehen. Das wiederum könnte Umsätze und Ergebnisse weiter klettern lassen, womöglich auch bis auf ein Vor-COVID-19-Niveau.

Für Einkommensinvestoren ebenfalls wichtig: Die Dividende könnte auf einem stabileren Fundament mit einem besseren Zahlenwerk stehen. Alleine die 2,00 Euro als Ergebnis je Aktie für das erste Quartal sind ein größerer Teil der ausgeschütteten Dividende von 3,30 Euro je Aktie. Wenn diese Kennzahl und das Ausschüttungsverhältnis deutlich unter 100 % liegen sollte, dürfte weitere Unsicherheit von der BASF-Aktie weichen.

Jetzt auf die Aktie setzen?

Ob du jetzt auf die BASF-Aktie setzen solltest, ist daher eine spannende Frage. Mit Blick auf den Aktienkurs dürfte die fundamentale Bewertung jedenfalls nicht zu teuer sein. Mögliches Turnaround-Potenzial ist bewertungstechnisch noch vorhanden. Vor allem, wenn sich die Weltwirtschaft nach COVID-19 konsequent weiter erholt.

Trotzdem müssen Foolishe Investoren die Zyklizität der BASF-Aktie weiterhin bedenken. Auch zukünftig dürfte es schließlich Wirtschaftskrisen und Abschwünge geben, die den DAX-Chemiekonzern belasten könnten. Das ist der Gesamtmix, auf den man sich einlassen muss.

Immerhin: Die Dividende ist im Moment weiterhin stark und historisch zuverlässig, obwohl das Management gemessen am Gewinn je Aktie der letzten Jahre die Dividende aus der Substanz gezahlt hat. Aber, wie gesagt: Operative Besserung scheint in Sicht.

