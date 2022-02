BASF - Der Ausverkauf geht weiter! Droht jetzt das nächste Drama?

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 56,680 € (XETRA)

Anleger in der BASF-Aktie haben momentan absolut nichts zu lachen. Mit einem Verlust von fast 6 % ist die Aktie heute unter den größten Verlierern im DAX zu finden. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen wird sie nur von der Deutschen Bank geschlagen, was für Investoren ein nur schwacher Trost sein dürfte. In nur acht Handelstagen brach der Kurs um mehr als 15 % ein. Zum schwachen Marktumfeld und den allgemeinen Risiken (Ukraine) gesellten sich in der vergangenen Woche auch noch die Quartalszahlen hinzu. Diese wurden vom Markt kritisch gesehen die Aktie wurde verkauft.

Ausverkauf geht weiter!

Mit den heutigen Kursverlusten unterschreitet die Aktie das Tief des letzten Jahres und damit einen wichtigen Support. Sollte dieser Supportbereich nachhaltig brechen, könnten die Kurse in den nächsten Wochen weiter auf 52 EUR und sogar wieder bis in den Bereich von 48-46 EUR nachgeben.

Genau hier liegt aber auch die Chance für Investoren. Sollte sich der Kurs jetzt schnell stabilisieren können, wäre ein bullisches Comeback mit Zielen bei 67-69 EUR bzw. bis auf knapp 73 EUR möglich. Der Wochenchart zeigt, wie wichtig der Preisbereich um 57 EUR ist. Seit Ende 2018 bildet dieser ein Schwerpunkt, um den die Kurse herum pendeln.

BASF long?

Tradingtechnisch finde ich die Longseite derzeit spannender. Der Einstiegspreis wäre attraktiv, hat jedoch angesichts des aktuellen Abwärtsdrucks ein gewisses Risiko. Deshalb sollte eine zumindest kleine Stabilisierung, beispielsweise auf Stundenebene abgewartet werden. Neue Shortpositionen würden sich lohnen, wenn zunehmend klar wird, dass sich die Aktie unterhalb von 57 EUR festsetzt und sich damit auch die Möglichkeit ergibt, ein engeres StopLoss zu setzen.

