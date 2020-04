BASF - Die Flagge im Abwärtstrendkanal

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 43,545 € (XETRA)

Seit Beginn des Jahres 2018 befinden sich die Anteile von BASF in einem Abwärtstrend, der sich mittlerweile als Abwärtstrendkanal darstellen lässt und direkt auf das Tief des Jahres 2011 bei 42,19 EUR zusteuerte. Die Marke wurde Mitte März kurzzeitig unterschritten, ehe eine Erholung wieder in den Trendkanal und zuletzt sogar in Richtung des Erholungsziels bei 48,50 EUR führte. Seit dem Zwischenhoch bei 47,89 EUR setzt der Wert aber wieder zurück und fällt entlang einer steilen kurzfristigen Abwärtstrendlinie in Richtung des Mehrjahrestiefs.

Erholung noch intakt, Potenzial vorerst begrenzt

Sollte die 42,19 EUR-Marke jetzt von den Bullen verteidigt werden, dürfte die Erholung direkt wieder bis 45,18 EUR führen. Hier könnte ein weiterer Abverkauf folgen. Kurse über der Marke hätten dagegen ein Kaufsignal und Zugewinne bis 47,89 EUR und darüber ggf. 50,50 EUR zur Folge.

Bricht die Aktie von BASF dagegen unter das gestrige Tief ein, wäre die kurzfristige Aufwärtstrendlinie ebenfalls unterschritten und damit eine bärische Flaggenformation nach unten aufgelöst. Zunächst dürfte es zu einem Einbruch bis 42,19 EUR kommen. Bleibt hier eine Stabilisierung aus, sind weitere Verluste bis 40,36 EUR und darunter bereits bis 37,35 EUR zu erwarten. Ein weiteres mittelfristiges Abwärtsziel liegt weiterhin bei 34,50 EUR.

