BASF - Erwarten "sehr solides" zweites Quartal

Frankfurt (Reuters) - Nach einem starken Jahresstart zeigt sich BASF auch für das zweite Quartal zuversichtlich.

"Basierend auf dem, was wir derzeit in unseren Auftragsbüchern sehen, erwarten wir, dass sich die Dynamik aus dem ersten Quartal im zweiten Quartal fortsetzt", sagte Finanzchef Hans-Ulrich Engel am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten. "Wir werden ein sehr solides zweites Quartal sehen." Dieses werde deutlich stärker ausfallen als das extrem schwache zweite Quartal des vergangenen Jahres. Es sei aber womöglich etwas zu optimistisch, dass das operative Ergebnis (Ebit) im laufenden Quartal wegen der Saisonalität des Agrargeschäfts ähnlich wie im ersten Jahresviertel 2021 ausfalle.