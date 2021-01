BASF - Konsolidierung zieht sich hin

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 63,300 € (XETRA)

Die BASF-Aktie startete nach einem Tief bei 37,35 EUR aus dem März 2020 zu einer starken Aufwärtsbewegung. Im ersten Schritt kletterte der Wert auf ein Hoch bei 58,40 EUR. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung startete im Oktober 2020 nach einem Tief bei 45,91 EUR eine zweite Aufwärtswelle. Diese führte am 08. Januar zu einem Hoch bei 69,24 EUR.

Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie. Dabei fiel sie am 25. Januar unter die Unterstützungszone zwischen 66,07 EUR und 65,61 EUR. Gestern näherte sie sich bereits der nächsten Unterstützungszone zwischen 61,95 EUR und 62,26 EUR. Im frühen Handel behauptet sie sich darüber.

Verkäufer kurzfristig mit den besseren Karten

Das Chartbild der BASF-Aktie wirkt nach dem Rückfall unter die Unterstützungszone zwischen 66,07 und 65,61 EUR auf kurzfristige Sicht angeschlagen. In den nächsten Tage könnte es zu einem weiteren Rutsch in Richtung 58,40 EUR kommen. Dort bestünde aber eine gute Chance auf eine Bodenbildung und einen Anstieg in Richtung 71,15 und 74,54 EUR. Ein vorzeitiges Kaufsignal ergäbe sich erst mit einer Rückkehr über 66,07 EUR. Die Ziele für die Aufwärtsbewegung wären dann ebenfalls 71,15 und 74,54 EUR. Im Falle eines stabilen Rückfalls unter 58,40 EUR wäre eine Neubewertung des Chartbildes notwendig.

Zusätzlich lesenswert:

APPLE - Gute Zahlen werden verkauft - Muss man sich Sorgen machen?

TESLA - Startet nach den Zahlen eine größere Konsolidierung?

FACEBOOK - Starkes Quartalsergebnis wird verkauft

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

BASF-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)