BASF Long: 83 Prozent Chance

BASF dürfte bei Dividendenjägern gefragt sein, nachdem das Unternehmen gemessen am gestrigen Kurs eine Dividendenrendite für 2020 von 5,37 % bietet. Auch bei der Kursentwicklung sehen Analysten noch Potenzial nach oben. Beides Faktoren, die unterstützend auf den Aktienkurs von BASF wirken. Auch strategisch betrachtet versucht BASF Zukunftsfelder zu besetzen. Im Speziellen handelt es sich um ein Werk in der Lausitz, das Kathodenmaterialien für Batterien von Elektrofahrzeugen herstellen wird. Eine ständige Erneuerung ist von Nöten, weil BASF auch in schrumpfenden Geschäftsfeldern tätig ist. So musste die BASF-Tochter Wintershall Dea einen Gewinneinbruch hinnehmen, nachdem die Gas- und Ölpreise in den Keller wanderten. Eine 800 Millionen schwere Abschreibung in diesem Zusammenhang hat das Ergebnis von BASF im zweiten Quartal in die roten Zahlen gedrückt.

Zum Chart

Im Vergleich zur Dynamik der Technologieaktien arbeitet sich der BASF-Kurs langsam aber stetig wieder nach oben. Seit dem Tief Mitte März konnte der Titel um rund 46 % hinzugewinnen und liegt aktuell zwischen der unteren Begrenzung des intakten Aufwärtstrends und der wichtigen Marke von 57,64 Euro. Bis zur Überwindung dieses Widerstandes sind es noch knappe 6 % nach oben und dieses Level sollte das Papier etwas länger beschäftigen. Im Falle einer schnelleren Erholung der globalen Wirtschaft sollten auch die einzelnen Segmente wieder an Umsatz zulegen. In diesem Szenario bietet der Chemieriese überproportionales Kurspotential. Wie groß dieses Potential ist, zeigt der Blick auf den längerfristigen Chart. Im Januar 2018 knackte der BASF-Kurs beinahe die 100 Euro-Marke. Vor diesem Hintergrund sollte der Widerstand bei 57,64 Euro mittelfristig überwunden werden. Die Unterstützung bei 48,72 Euro wurde auch durch die Q2 Zahlen vom Juli untermauert und liefert ein weiteres Argument für eine Long-Strategie.

BASF (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 57,64 // 64,18 Euro Unterstützungen: 48,72 // 43,34 Euro

Fazit

Der Kurs von BASF hat seit Mitte März 2020 einen Aufwärtstrend ausgebildet, der von Ausreißern nach oben geprägt ist. Aktuell hat der Kursverlauf den gewichtigen Widerstand bei 57,64 Euro vor sich, dessen Überwindung einige Kraft benötigen wird.

Der Open End Turbo Long (WKN UE2B2X) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 14,16 von einem steigenden Kurs der Aktie von BASF zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt (6,59 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 52,34 Euro an. Beim Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,09 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 57,64 Euro liegen (0,62 Euro beim Derivat). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,12 zu 1.

Open End Turbo Call Optionsschein auf BASF Strategie für steigende Kurse WKN: UE2B2X Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,35 - 0,37 Euro Emittent: UBS Basispreis: 51,43 Euro Basiswert: BASF KO-Schwelle: 51,43 Euro akt. Kurs Basiswert: 55,06 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 0,62 Euro Hebel: 14,16 Kurschance: + 83 Prozent Quelle: UBS

