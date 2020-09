BASF - Neue Chance für die Bullen

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 53,170 € (XETRA)

Die BASF-Aktie fiel im Coronacrash auf ein Tief bei 37,35 EUR. Dort drehte die Aktie nach oben und kletterte auf ein Hoch bei 58,40 EUR. Nach diesem Hoch korrigierte der Wert in einer bullischen Flagge. Anfang August testete er den Aufwärtstrend seit März erfolgreich. Am 25. August 2020 brach die Aktie aus dieser Flagge nach oben aus. Zunächst kam sie aber nicht weiter voran, gab sogar einige Tage leicht nach. Erst seit 03. September kommt etwas Nachfrage auf. Der Aktienkurs nähert sich dem EMA 200 wieder an. Dieser liegt aktuell bei 53,47 EUR.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Im langfristigen Kontext zählt die BASF-Aktie zu den schwachen Aktien. Im Januar 2018 markierte sie ein Allzeithoch bei 98,80 EUR. Seitdem befindet sie sich in einer Abwärtsbewegung. Diese wurde durch die Erholung seit März bisher nicht aufgebrochen.

Greifen die Käufer wieder zu?

Gelingt der BASF-Aktie ein Ausbruch über den EMA 200, dann wäre Platz für eine weitere Rally in Richtung 56,01 EUR und an den Abwärtstrend seit Januar 2018 bei aktuell ca. 62,38 EUR. Sollte die Aktie diesen Trend durchbrechen, dann wäre Platz für einen Anstieg in Richtung 72,84 EUR.

Sollte der Wert allerdings unter 49,97 EUR abfallen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Eine weitere Rally wäre dann zunächst kein Thema mehr.

Zusätzlich interessant:

MERCK KGaA - Bald wieder am Allzeithoch?

BOEING - Die Bullen geben nicht auf

BASF-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)