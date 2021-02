BASF plant keine milliardenschweren Großübernahmen

Frankfurt (Reuters) - BASF hält von Großübernahmen weiter Abstand.

Der Chemiekonzern lege seinen Schwerpunkt auf organisches Wachstum, sagte Vorstandschef Martin Brudermüller am Freitag in einer Telefonkonferenz. "Heißt das, dass wir gar nichts mehr akquirieren? Nein, sie werden mittlere, kleinere Akquisitionen sehen." Diese könnten auch ein Volumen von ein paar Hundert Millionen Euro haben. Aber BASF ziele nicht darauf ab, größere, mehrere Milliarden schwere Übernahmen zu tätigen. Größere Portfolioveränderungen stünden nach dem Verkauf des Bauchemie- sowie des Pigmentgeschäfts zudem nicht an.