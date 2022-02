BASF ringt mit hohen Energiepreisen - Ergebnisrückgang erwartet

Frankfurt (Reuters) - Die gestiegenen Energiepreise machen BASF zu schaffen.

Nach einem kräftigen Umsatz- und Ergebnisanstieg im vergangenen Jahr stellt sich der weltgrößte Chemiekonzern 2022 auf einen Rückgang ein. "Wir sind sehr stark in das Jahr gestartet und haben im Januar 2022 gute Zahlen über denen des Vorjahresmonats erzielt", sagte Vorstandschef Martin Brudermüller am Freitag zwar mit Blick auf das laufende Jahr. Das Wachstum der Weltwirtschaft sollte sich aber abschwächen. Hinzu kämen Lieferkettenprobleme und steigende Energiekosten.

"Wir werden in den kommenden Monaten weitere signifikante Preiserhöhungen umsetzen, um die deutlich gestiegenen Kosten weiterzugeben und unsere Margen in den Downstream-Geschäften wieder zu verbessern", kündigte Brudermüller an. Für die europäischen BASF-Standorte beliefen sich die Mehrkosten durch die weiter gestiegenen Erdgaspreise alleine im vierten Quartal auf 800 Millionen Euro, im Gesamtjahr lagen sie bei rund 1,5 Milliarden Euro. Für 2022 rechnet BASF mit einem Umsatzrückgang auf 74 bis 77 Milliarden Euro, der bereinigte operative Gewinn dürfte auf 6,6 bis 7,2 Milliarden Euro sinken.

Im vergangenen Jahr kletterte der Umsatz dank gestiegener Nachfrage und deutlich höherer Preise um 33 Prozent auf 78,6 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis sprang auf 7,8 Milliarden Euro in die Höhe von 3,56 Milliarden vor Jahresfrist. Das vierte Quartal schloss BASF mit einem Ergebnisplus von zehn Prozent auf 1,2 Milliarden Euro ab. Analysten hatten im Schnitt mit 1,35 Milliarden Euro aber mehr erwartet. Unter dem Strich stand im Gesamtjahr ein Gewinn von 5,5 Milliarden Euro nach einem Verlust von gut eine Milliarde im Jahr davor. Die Aktionäre sollen für 2021 eine zehn Cent höhere Dividende von 3,40 Euro je Aktie erhalten.