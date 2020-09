BASF-Rivale Akzo Nobel spürt gute Geschäfte mit Wand- und Fassadenfarben

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Farben- und Lackhersteller Akzo Nobel profitiert in der Corona-Krise offenbar von der Renovierungslust der Verbraucher. In den vergangenen Monaten habe der Gegenwind an den Märkten weiter nachgelassen, teilte der niederländische Rivale von BASF am Donnerstag in Amsterdam mit. Auf Basis der aktuellen Geschäftslage dürfte der Gesamtumsatz im dritten Quartal (Ende September) nah an demjenigen des Vorjahreszeitraums liegen, wenn Wechselkursschwankungen herausgerechnet würden. Vor einem Jahr hatten die Niederländer rund 2,4 Milliarden Euro Umsatz gemacht, bisher rechneten Finanzanalysten mit einem Rückgang auf knapp 2,2 Milliarden für den aktuellen Dreimonatszeitraum. Die Zahlen für das laufende Quartal legt Akzo am 21. Oktober vor.

Vor allem die Nachfrage der Endkunden nach dekorativen Farben in Europa und Südamerika sei stark gewesen, hieß es von Akzo. Der Konzern vertreibt unter anderem Wand- und Fassadenfarben unter der Marke Dulux. Bei den Lacken etwa für Autos, Schiffe und andere industrielle Anwendungen bessere sich die Lage zudem weiter./men/eas/nas