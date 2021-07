BASF steigt in Milliardendeal bei Spezialchemiefirma Solenis aus

Frankfurt (Reuters) - BASF trennt sich von seiner Beteiligung an dem Spezialchemieunternehmen Solenis.

Die US-Firma wird an die Beteiligungsgesellschaft Platinum Equity verkauft, wie BASF am Dienstag mitteilte. Solenius wird dabei inklusive Schulden mit 5,25 Milliarden Dollar bewertet. BASF hält 49 Prozent an dem Unternehmen, 51 Prozent der Anteile gehören dem amerikanischen Investor Clayton, Dubilier & Rice sowie dem Solenis-Management. Den Abschluss der Transaktion erwarten die bisherigen Eigner noch vor Jahresende.