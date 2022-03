BASF - Über dieser Hürde kann der Konter starten

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 48,500 € (XETRA)

Seit rund 15 Handelstagen befindet sich die Aktie von BASF nun schon im freien Fall und unterschritt dabei ausgehend von einem Hoch bei 69,15 EUR die wichtigen Unterstützungen bei 57,92 und 54,34 EUR. Heute brach der Wert unter das Fibonacci-Kursziel bei 50,58 EUR auf Höhe der Unterstützung bei 51,00 EUR ein, die den Abverkauf am Freitag noch aufhalten konnte und setzte auch direkt unter den Support bei 49,11 EUR zurück.

Ehemalige Unterstützung bei 49,11 EUR als erster zentraler Widerstand

Seit einem Tagestief bei 47,23 EUR steigt die Aktie in einer ersten Erholungsbewegung an die Hürde bei 49,11 EUR an. Fällt die Aktie jetzt nicht mehr unter 47,50 EUR zurück, könnte dieser Anstieg mit einem Ausbruch über 49,11 EUR neuen Schwung erhalten und die Aktie von BASF bis 50,00 EUR führen. Wird später auch die 50,40-EUR-Marke überwunden, könnte sogar das Abwärtsgap geschlossen werden und die Aktie damit bis 51,20 und 51,80 EUR anziehen. Kann dieses Niveau gehalten werden, wäre sogar schon der starke Widerstand bei 54,34 EUR erreichbar.

An der übergeordneten Abwärtswelle würde eine solche Erholung freilich wenig ändern. Und schon unter dem heutigen Tief wäre mit weiteren Abgaben unter 45,91 EUR auf 43,50 EUR zu rechnen. Bis dahin stehen die Zeichen bei der BASF-Aktie aber noch auf Erholung.

Charttechnisches Fazit: Kurzfristig könnte die BASF-Aktie jetzt über 49,11 EUR auf 50,00 und 51,20 EUR steigen. In diesem Bereich wäre mit der Wiederaufnahme des übergeordneten Abwärtstrends zu rechnen.

BASF Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)