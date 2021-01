BASF: Wo liegen jetzt Trendwendemarken?

Nach Anfang 2018 notierte die BASF-Aktie im Bereich von 98,00 Euro und markierte den vorläufigen Höhepunkt für die nächsten Jahre. Anschließend wechselte der Trend abwärts, bis Mitte März letzten Jahres krachte das Papier auf einen Wert von gerade einmal 37,36 Euro ein. Seit diesem Zeitpunkt steigt das Papier wieder und konnte sich gegen Ende 2020 über seinen mittelfristig in Abwärtstrend hinwegsetzen. Dabei stieg BASF bis Jahresanfang nahezu an 70,00 Euro an. Die deutlichen Kursabschläge zu Beginn dieser Woche deuten in der steilen Rallye nun auf eine gesunde Konsolidierung hin, jetzt geht es darum, potenzielle Trendwendemarken zu identifizieren.

Schnäppchenjäger aufgepasst

Vorläufig sind weitere Abschläge bei BASF stark anzunehmen, nach einer zwischengeschalteten Erholung könnte das Papier sogar in den Bereich von 61,00 Euro zurücksetzen. Gelingt es an dieser Stelle jedoch keine nachhaltige Trendwende zu vollziehen, liegt eine weitere Kaufmarke bei grob 56,10 Euro. Wer sich in einem derartigen Szenario den Bullen anschließen möchte, kann hierzu auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3PRU zurückgreifen. Ein direkter Trendwechsel mit einem entsprechen Anstieg über 70,00 Euro dürfte dagegen das mittelfristige Kaufsignal unmittelbar fortsetzen und Gewinne an 75,00 Euro ermöglichen. Zunächst allerdings sollte auf Tagesbasis ein tragfähiger Boden gefunden werden.

BASF (Wochenchart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 65,07 // 67,88 // 69,24 // 70,00 // 70,89 // 72,17 Euro Unterstützungen: 62,56 // 61,00 // 59,88 // 57,43 // 56,10 // 55,00 Euro

Fazit

Potenzielle Trendwendemarken befinden sich bei 61,00 und 56,10 Euro. Bis dahin könnte BASF kurzfristig noch abrutschen, ehe Käufer wieder zugreifen und das Papier gen Norden vorantreiben. Als Anlageinstrument kann hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3PRU genutzt werden, die Knock-Out-Schwelle befindet sich bei 53,86 Euro und damit merklich unter den ausgewerteten Kaufmarken. Als Orientierungshilfe ergibt sich bei einem direkten Long-Investment mit einem Ziel bei 75,00 Euro eine mögliche Renditechance von 110 Prozent. Entsprechend dürfte der Schein am Ende bei 2,14 Euro notieren.