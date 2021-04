BASTEI LÜBBE - Aktie knackt die 5,00 EUR-Marke

Bastei Lübbe AG - WKN: A1X3YY - ISIN: DE000A1X3YY0 - Kurs: 5,100 € (XETRA)

Der Verlag kam am Dienstag mit seinem Zahlenwerk und diese konnten sich durchaus sehen lassen:

Bastei Lübbe erzielt im Geschäftsjahr 2020/21 laut vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von €92,5 Mio (bisher: €88 Mio); der EBIT-Korridor erhöht sich auf €10 bis €11 Mio (bisher: €7 bis €8 Mio), EBIT-Marge zwischen 10 bis 12 % erwartet; Dividendenausschüttung bestätigt. / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Aktie steuert die Kurszielzone an

Die eher konservative Bastei Lübbe-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen durchaus Zeit gelassen, das im Februar hier an dieser vorgestellte bullische Setup ("Nebenwert mit konstruktivem Setup nach guten Quartalszahlen") auf der Oberseite abzuspulen.

Nach den Quartalszahlen vom Dienstag gelang dann aber der Sprung über die 5,00 EUR-Marke in den avisierten Zielbereich auf der Oberseite. Glückwunsch an alle die hier durchgehalten haben.

So lange die - nun als Unterstützung fungierende - Marke von 4,75 EUR nun nicht wieder per Tagesschlusskurs unterboten wird, ist hier in den kommenden Tagen und Wochen sogar noch eine Fortsetzung auf der Oberseite in den Bereich 5,40 bis 5,60 EUR denkbar - aber bitte Geduld mitbringen.

Bastei Lübbe Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)