Bastei Lübbe will eine Dividende ausschütten

Die Bastei Lübbe AG (ISIN: DE000A1X3YY0) will der Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende von 29 Cent je Aktie vorschlagen. Diese setzt sich aus einer regulären Dividende in Höhe von 25 Cent sowie einer Sonderdividende von 4 Cent, als Ausschüttung der Nach-Steuer-Erlöse aus dem Vergleich mit den Altorganen, zusammen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 5,98 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite (inklusive Sonderdividende) von 4,85 Prozent. Im Vorjahr wurde keine Dividende ausbezahlt. Die Hauptversammlung findet am 15. September 2021 statt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr (1. April 2020 bis 31. März 2021) wurde mit den Geschäftsbereichen Buch und Romanhefte ein Konzernumsatz in Höhe von 92,7 Millionen Euro nach 81,5 Millionen im Vorjahr erzielt. Das Konzern-EBIT ist im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 Millionen Euro auf 10,9 Millionen Euro gestiegen. Im EBIT enthalten ist eine einmalige Schadensersatzzahlung aus dem Vergleich mit den Altorganen, die in Höhe von 1,1 Millionen Euro ergebniswirksam war. Das Konzernergebnis konnte von 4,1 Millionen Euro auf 10,9 Millionen Euro gesteigert werden.

Bastei Lübbe strebt im laufenden Geschäftsjahr 2021/2022 eine leichte Umsatzsteigerung bei einer Spanne zwischen 90 und 95 Millionen Euro an. Damit verbunden ist ein Ziel-EBIT zwischen 11 und 12 Millionen Euro, wie am Dienstag weiter berichtet wurde.

Bastei Lübbe ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalten spezialisiert ist.

Redaktion MyDividends.de