BATTERIE-AKTIE mit Kurssprung

Die Aktie von Lion E-Mobility stellte ich im Januar näher vor. Der Wert entwickelte sich zunächst sehr erfreulich und arbeitete das Ziel bei 6,30 EUR ab. Anschließend fiel aber auch dieser Titel im Zuge der allgemeinen Korrektur bei Batterie- und Elektromobilitätsaktien wieder deutlich zurück. Heute sendet der Micro Cap ein Lebenszeichen.

So will der Entwickler von elektrischen Energiespeichern und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik die Kooperation mit BMW weiter vertiefen. Man befinde sich in "fortgeschrittenen Verhandlungen über den Erwerb von Technologie- und Produktionslizenzen von der BMW AG im Bereich Hochvoltbatteriesysteme". Ziel sei es, Batteriesysteme in einer eigenen Serienfertigung herzustellen. Auch wollen beide Unternehmen im Bereich Einkauf kritischer Batteriekomponenten wie Batteriezellen in Zukunft enger zusammenarbeiten. Noch ist ein diesbezüglicher Vertrag aber nicht unter Dach und Fach.

Wie bereits im Januar geschrieben, möchte Lion E-Mobility im Jahr 2021 kräftig wachsen und den Umsatz auf eine Spanne zwischen 28 bis 30 Mio. EUR fast verdoppeln. Das EBIT soll auf Gesamtjahressicht leicht positiv ausfallen. Allerdings dürfte das erste Quartal noch schwach ausgefallen sein. Die KGVs betragen 42 und 24, die KUVs liegen um die 1. Dass es sich um einen hochspekulativen Titel mit dem Risiko eines Totalverlusts handelt, sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich erwähnt.

Aus charttechnischer ist Geduld gefragt. Denn durch den Rücksetzer in den vergangenen Wochen wurden wichtige Supports wie der langfristige Abwärtstrend und die Unterstützung bei 4,40 EUR geschreddert. Einzig der Aufwärtstrend seit März 2020 hält noch mit Ach und Krach. Erst über der Abwärtstrendlinie bei derzeit rund 4,75 EUR wäre wieder mit Ambitionen der Bullen in Richtung 6,00 EUR zu rechnen. Ein Wochenschlusskurs unter 3,34 EUR wäre dagegen negativ zu werten.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 17,03 29,85 34,17 Ergebnis je Aktie in EUR 0,03 0,09 0,16 Gewinnwachstum 200,00 % 77,78 % KGV 127 42 24 KUV 2,0 1,2 1,0 PEG 0,2 0,3 *e = erwartet

LION-E-Mobility-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)