Batteriebauer Northvolt sichert sich 2,75 Milliarden Dollar für neues Werk

Stockholm (Reuters) - Der schwedische E-Autobatterienhersteller Northvolt hat sich 2,75 Milliarden Dollar für den Ausbau seines Werks gesichert.

Die Produktionskapazität der Fabrik solle um 20 auf 60 Gigawattstunden pro Jahr ausgebaut werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Damit reagiere Northvolt auf die höhere Nachfrage der Kunden. Auch Volkswagen beteiligte sich mit 620 Millionen Dollar an der Finanzierungsrunde. Die Wolfsburger hielten damit ihren Anteil von rund 20 Prozent stabil, teilte der Autobauer mit.

VW-Finanzvorstand Arno Antlitz sagte, mit der Investition bekräftige Volkswagen die strategische Partnerschaft mit Northvolt als Anbieter von recycelbaren Batteriezellen. Die Fertigung der Zellen für Volkswagen soll 2023 starten. Perspektivisch solle das für Volkswagen vorgesehene Volumen schrittweise auf eine Kapazität von bis zu 40 Gigawattstunden ausgebaut werden. Insgesamt will Volkswagen bis 2030 gemeinsam mit Partnern sechs Zellfabriken in Europa in Betrieb nehmen.

Northvolt ist der wichtigste europäische Batteriehersteller. Einschließlich der jüngsten Finanzierungsrunde haben die Schweden inzwischen mehr als 6,5 Milliarden Dollar aufgenommen. Bis 2030 solle die jährliche Produktionskapazität auf 150 Gigawattstunden erhöht werden. Northvolt will so den großen asiatischen Zellproduzenten wie CATL oder LG Chem Konkurrenz machen und strebt einen Marktanteil von 25 Prozent in Europa an.