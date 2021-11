Batteriekonzern Varta erhält kräftigen Dämpfer

ELLWANGEN (dpa-AFX) - Der Batteriekonzern Varta hat im dritten Quartal einen satten Dämpfer bei den Erlösen zu spüren bekommen. Weil neue Kundenprojekte mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen verzögert anliefen, sackte der Gesamtumsatz in den ersten neun Monaten um 1,3 Prozent auf 622,3 Millionen Euro ab, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in Ellwangen mitteilte. Varta hatte bereits vergangene Woche bekanntgegeben, dass das Abschneiden im dritten Quartal schwächer als erwartet ausgefallen war und bei der Gelegenheit die Umsatzprognose eingedampft. Die Lithium-Ionen-Zellen insbesondere für boomende kabellose Kopfhörer waren in den vergangenen Jahren bisher der Wachstumsbringer bei dem Konzern. Die Haushaltsbatterien konnten auch dieses Jahr in den den ersten drei Quartalen zulegen.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wuchs hingegen dank einer guten Margenentwicklung in den beiden Sparten konzernweit um 3,2 Prozent auf 182,5 Millionen Euro. Beim auf die Aktionäre entfallenden Nettogewinn sorgten höhere Abschreibungen und Zinsbelastungen für einen Rückgang von 3 Prozent auf 75,8 Millionen Euro. Die vergangene Woche gesenkte Jahresprognose bestätigte das Management./men/eas