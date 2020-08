Batteriekonzern Varta erhöht Prognose

ELLWANGEN (dpa-AFX) - Der Batteriekonzern Varta erhöht nach einem guten ersten Halbjahr seine Jahresprognose. Zudem kann der Konzern auf einen anhaltend hohen Auftragsbestand blicken. Das Unternehmen erwartet daher nun ein weitaus stärkeres Wachstum von Umsatz und operativem Ergebnis als geplant, teilte Varta am Donnerstag in Ellwangen mit.

Der Umsatz soll um bis zu 129 Prozent auf 810 bis 830 Millionen Euro steigen, kündigte Varta an. Zuvor war das Unternehmen von einer Spanne von 780 bis 800 Millionen Euro ausgegangen. Das bereinigte operative Ergebnis Ebitda sieht das Management jetzt bei 210 bis 215 Millionen Euro, was einem Plus von bis zu 121 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die ursprüngliche Schätzung lautete 175 bis 185 Millionen Euro. Wegen der vorgesehenen Erweiterung der Produktionskapazität dürften die Investitionen auf 320 bis 360 Millionen Euro steigen, was ebenfalls etwas mehr ist als geplant. Varta will seine Zahlen für das erste Halbjahr am Freitag vorlegen./nas/he