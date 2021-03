Bau blickt vorsichtig nach vorn - Halbierung des Umsatzwachstums erwartet

Berlin (Reuters) - Das deutsche Baugewerbe rechnet für 2021 mit spürbar weniger Wachstum.

Die Umsätze dürften um 1,3 Prozent auf gut 368 Milliarden Euro zulegen und damit nur etwa halb so stark wie im Corona-Jahr 2020, wie am Donnerstag die Bundesvereinigung Bauwirtschaft (BVB) mitteilte. Sie vertritt neben dem Bauhauptgewerbe auch viele andere Sparten wie Gerüstbauer, Schornsteinfeger, Gartenbauer, Klempner und Raumausstatter. "Die Zahl der Beschäftigten werden wir auf dem Vorjahresniveau bei 3,4 Millionen weiter stabil halten können", ergänzte der BVB-Vorsitzende Marcus Nachbauer. Insgesamt sei die Branche vergleichsweise gut durch das von der der Virus-Pandemie geprägte Rezessions-Jahr gekommen. In den einzelnen Bereichen liefen die Geschäfte allerdings sehr unterschiedlich.

Für das Bauhauptgewerbe erwartet die BVB nur 0,7 Prozent mehr Umsatz, nach 4,9 Prozent Wachstum 2020. Trotz Vorzieheffekten wegen der vorübergehend niedrigeren Mehrwertsteuer entwickle sich der Wohnungsbau weiter positiv, führte Nachbauer aus. Weniger Impulse dürfte der Wirtschaftsbau bringen. "Die Investitionsneigung in den betroffenen Wirtschaftsbereichen wird sich, auch angesichts des weiter verlängerten Lockdowns, nur langsam erholen."

Im Segment Ausbau - wozu auch Tischler und Dachdecker gehören - rechnet der Verband 2021 mit einem Prozent mehr Umsatz und einer stagnierenden Zahl der Beschäftigten. Unterschiedlich lief es für die Sparte Gebäudetechnik. Während die dienstleistungs- und industrienahen Gewerke wie Gebäudereiniger 2020 deutliche Umsatzeinbrüche verzeichneten, meldeten Bereiche wie Klempner und Elektriker, die sich auf Privatkunden und Wohnungsbau konzentrieren, bessere Geschäfte. Für 2021 rechnet der Verband hier insgesamt mit gut zwei Prozent Umsatzanstieg. "Die Hoffnung ruht darauf, dass die Industrie- und Dienstleistungsbereiche wieder verstärkt wachsen werden", fügte Nachbauer.