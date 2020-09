Bau kommt bisher gut durch Corona-Zeit - 6,5 Prozent mehr Umsatz im Halbjahr

Berlin (Reuters) - Der deutsche Bau kommt bisher deutlich besser durch die Corona-Krise als andere Branchen.

Die Umsätze im ersten Halbjahr stiegen binnen Jahresfrist um 6,5 Prozent, und die Beschäftigung nahm um 1,6 Prozent zu, wie das Statische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. "Im ersten Halbjahr 2020 konnten keine wesentlichen Effekte der Corona-Pandemie auf Umsatz und Beschäftigung im Bauhauptgewerbe beobachtet werden." Allein im Juni lag der Umsatz elf Prozent über dem Vorjahresmonat. Die Bauverbände hatten sich allerdings skeptisch geäußert und für das Gesamtjahr 2020 nur eine Stagnation in Aussicht gestellt. Sie fürchten etwa, dass private Bauherren und die Kommunen wegen der Krise ihre Investitionen herunterfahren könnten.

Zuletzt hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft in den Tarifverhandlungen für die rund 850.000 Beschäftigten der Branche lange über Lage und Aussichten am Bau gestritten. Erst in der Schlichtung konnten sie sich auf mehr Lohn und Gehalt einigen.