Bau leidet im Mai unter Auftragsflaute

Berlin (Reuters) - Das Bauhauptgewerbe in Deutschland hat im Mai weniger Aufträge eingesammelt.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag weiter mitteilte, gingen die Bestellungen saison- und kalenderbereinigt um 5,7 Prozent zum Vormonat zurück. Im Vergleich zum Februar, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, war der Auftragseingang um 13,3 Prozent niedriger.

Die Stimmung in der Branche ist in Corona-Zeiten eher mau, wie die jüngste Unternehmensbefragung des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB) ergab. Die Unternehmen hätten einen zusätzlichen Aufwand, um die Gesundheit der Mitarbeiter durch Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu schützen. Zudem komme es zu Störungen in den Lieferketten.