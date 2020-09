Bau-Schlichtung fortgesetzt

KASSEL (dpa-AFX) - Die Schlichtung im Bau-Tarifkonflikt ist am Mittwoch wieder aufgenommen worden. Unter Vorsitz des Präsidenten des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel, suchen die Tarifparteien in Kassel eine Lösung in der Auseinandersetzung. Über den Verhandlungsstand wurde Schweigen vereinbart.

Die Gewerkschaft verlangt für die rund 850 000 Beschäftigten eine Lohnerhöhung von 6,8 Prozent, mindestens aber 230 Euro mehr im Monat und ein Wegegeld für die Fahrten zur Baustelle für die Bauarbeiter. Die Arbeitgeber hatten in den drei Verhandlungsrunden vor der Schlichtung kein Angebot vorgelegt. Sie sehen eine schwierige konjunkturelle Lage auch auf dem Bau und werfen der Gewerkschaft vor, dies zu ignorieren.

Die Schlichtung hatte am vergangenen Mittwoch begonnen und wurde einen Tag später vertagt. Maximal bis Mittwoch nächster Woche ist Zeit, zu einem Ergebnis zu kommen. Danach endet die Friedenspflicht - die Arbeitnehmerseite könnte dann zu Warnstreiks aufrufen./bf/DP/he