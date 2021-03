Bauarbeiten: Einige Fernzüge halten fünf Wochen nicht in Essen

DÜSSELDORF/ESSEN (dpa-AFX) - Wegen Bauarbeiten am Bahnhof Essen-Kray Nord halten die Züge zweier Fernverkehrslinien vom 10. April bis zum 14. Mai nicht am Essener Hauptbahnhof. Betroffen seien die ICE- beziehungsweise IC-Linien Berlin-Hannover-Köln und Münster-Köln-Mainz-Stuttgart. Fernreisende ab oder nach Essen könnten in Duisburg und Dortmund ein- oder aussteigen und als Zubringer andere Züge des Nah- und Fernverkehrs nutzen, teilte die Bahn am Dienstag mit. Details veröffentlicht die Bahn über Aushänge und das Internet./rs/DP/eas