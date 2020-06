Baubranche steigert Aufträge im April trotz Corona-Krise

Berlin (Reuters) - Die Baubranche schlägt sich in der Corona-Rezession bislang vergleichsweise gut.

Die Aufträge im Bauhauptgewerbe wuchsen im April saison- und kalenderbereinigt um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. In den ersten vier Monaten 2020 sank das Auftragsvolumen hingegen um 3,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum. "Neben Basiseffekten aufgrund der außergewöhnlich hohen Auftragseingänge zum Jahresbeginn 2019 kann für diese Entwicklung auch ursächlich sein, dass Unternehmen geplante Bauvorhaben aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit in der Corona-Krise zurückgestellt haben", so die Statistiker.

Die Bauwirtschaft dürfte nach Prognose von Experten am wenigsten von der Corona-Pandemie betroffen sein. Die Bauinvestitionen werden in diesem Jahr um 0,8 Prozent wachsen, sagt das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) voraus. 2021 sollen sie dann mit 2,6 Prozent kräftiger zulegen.