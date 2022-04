BAUER - Ist das ein erster Schritt?

Bauer AG (Schrobenhausen) - WKN: 516810 - ISIN: DE0005168108 - Kurs: 9,640 € (XETRA)

Die Bauer-Aktie markierte im Juni 2008 ihr aktuelles Allzeithoch bei 71,81 EUR. Seitdem befindet sich die Aktie in einer langfristigen Abwärtsbewegung. Im Oktober 2020 bildete der Wert ein Tief bei 8,46 EUR aus.

Nach einer Erholung an den Widerstandsbereich um 13,78 EUR und einem weiteren Scheitern an diesem im Juni 2021 musste die Aktie die kompletten Erholungsgewinne wieder abgeben und fiel auf ein neues Allzeittief bei 8,04 EUR. Es kam aber zu keinem Rückfall auf Wochenschlusskursbasis unter das alte. Vielmehr startete mit diesem Tief vom 07.März 2022 eine Erholung, die noch immer intakt ist. Diese führte den Wert bisher knapp über den Abwärtstrend seit Juni 2021 und das letzte Zwischentief bei 9,44 EUR in dieser Abwärtsbewegung.

Heute legte das Unternehmen Jahreszahlen vor:

Die Bauer AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Konzernleistung von 1,54 Milliarden Euro erzielt und damit den Vorjahreswert um 5,8 Prozent übertroffen. Das Ebit verringerte sich von 55,5 Millionen Euro auf 36 Millionen. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich hingegen von minus 8,2 Millionen auf vier Millionen Euro. Der Auftragsbestand lag zum Jahresende mit 1,36 Milliarden Euro 17,4 Prozent über dem bereits hohen Vorjahreswert von 1,16 Milliarden.

Quelle: Guidants News

Jetzt Rally?

Etabliert sich die Bauer-Aktie über dem Bereich um 9,44 EUR, dann wäre der erste Schritt zu einer langfristigen Bodenbildung gegangen. Zu einem Abschluss dieser Bodenbildung wären aber noch weitere Schritt notwendig. Endgültig abgeschlossen wäre sie erst mit einem stabilen Ausbruch über den Widerstandsbereich um 13,78 EUR. Eine erste Aufwärtsbewegung könnte die Aktie an den EMA 50 (Wochenbasis) bei aktuell 10,53 EUR bzw. an das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab Juni 2021 führen. Überwindet die Aktie diese Hürden, dann wäre der Weg gen 13,78/88 EUR frei. Und bei einem stabilen Ausbruch darüber ergäbe sich ein rechnerisches Kursziel bei 23,61 EUR und damit über dem langfristigen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.

Allerdings können diese bullischen Perspektiven aktuell sehr leicht in sich zusammenbrechen. Denn dafür ist „nur“ ein stabiler Rückfall unter 9,44 EUR notwendig. Ein solcher Rückfall würde nämlich das Ende der Erholung der letzten Wochen andeuten und auf eine Bewegung auf das aktuelle Allzeittief oder sogar darunter hindeuten.

Fazit: Das Chartbild der Bauer-Aktie deutet auf weitere Kursgewinne hin. Aber der Aktie stehen hohe Hürden im Weg.

